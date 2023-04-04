Кандыба (Исаевич) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1847
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
13.11.1848
Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
21.05.1850
Дочь: Котлярова Елена Петровна
Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1853
Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
15.01.1859
Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич
Песчаное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно