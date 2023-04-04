Кандыба (Исаевич) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандыба (Исаевич) Ксения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1847

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
13.11.1848

Сын: Кандыба Иван Петрович

Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
21.05.1850

Дочь: Котлярова Елена Петровна

Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1853

Сын: Кандыба Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
15.01.1859

Сын: Кандыба Николай Петрович

Отец ребёнка: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич

Песчаное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандыба (кандиба) Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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