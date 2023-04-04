Кандыба (Кандиба) Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандыба (Кандиба) Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кандыба (кандиба) Матвей

Мать: Турчанка

Рождение ребёнка
01.04.1847

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
13.11.1848

Сын: Кандыба Иван Петрович

Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
21.05.1850

Дочь: Котлярова Елена Петровна

Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
21.10.1853

Сын: Кандыба Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
15.01.1859

Сын: Кандыба Николай Петрович

Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна

Песчаное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандыба Ксения Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
штабс-капитан
Работа или профессия
Неизвестно
militaire, pomestchik
Смерть
Неизвестно
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