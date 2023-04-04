Кандыба (Кандиба) Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кандыба (кандиба) Матвей
Мать: Турчанка
Рождение ребёнка
01.04.1847
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
13.11.1848
Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
21.05.1850
Дочь: Котлярова Елена Петровна
Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
21.10.1853
Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
15.01.1859
Мать ребёнка: Кандыба Ксения Яковлевна
Песчаное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандыба Ксения Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
штабс-капитан
Работа или профессия
Неизвестно
militaire, pomestchik
Смерть
Неизвестно