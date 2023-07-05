Топычканова (Ширяева) Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти13.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1894
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Топычканов Петр Романович
Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Топычканов Василий Романович
Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович
Рождение ребёнка
24.01.1915
Сын: Топычканов Петр Романович
Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович
Рождение ребёнка
20.06.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович
Смерть
13.12.1941