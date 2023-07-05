Топычканова (Ширяева) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топычканова (Ширяева) Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

13.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1894

Муж: Топычканов Роман Антонович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Топычканов Петр Романович

Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Топычканов Василий Романович

Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1904

Дочь: Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович

Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович

Рождение ребёнка
24.01.1915

Сын: Топычканов Петр Романович

Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топычканов Роман Антонович

Смерть
13.12.1941