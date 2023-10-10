Топычканов Роман Антонович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти19.02.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Топычканов Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1894
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Топычканов Петр Романович
Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1896
Сын: Топычканов Андрей Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Топычканов Василий Романович
Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
24.01.1915
Сын: Топычканов Петр Романович
Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1949