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Топычканов Роман Антонович

Место рождения

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

19.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Топычканов Антон

Мать: не указана

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
03.07.1894

Жена: Топычканова Агриппина Васильевна

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Топычканов Петр Романович

Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Топычканов Андрей Романович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Топычканов Василий Романович

Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1904

Дочь: Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1915

Сын: Топычканов Петр Романович

Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топычканова Агриппина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.02.1949
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