Журавлев Тимофей Игнатьевич
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения28.08.1903
Дата смерти29.10.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903
Отец: Журавлев Игнат
Мать: не указана
Российская империя
Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1937
Дочь: Невзорова Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
29.12.1940
Сын: Журавлев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна
Место жительства
Между 1940 и 1960
Рождение ребёнка
20.05.1943
Дочь: Шубина Тамара Тимофеевна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна
Смерть
29.10.1976
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край