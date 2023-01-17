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Журавлев Тимофей Игнатьевич

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

28.08.1903

Дата смерти

29.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903

Отец: Журавлев Игнат

Мать: не указана

Российская империя
Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1937

Дочь: Невзорова Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна

Бракосочетание
До 1937

Жена: Журавлева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
29.12.1940

Сын: Журавлев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Между 1940 и 1960
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1943

Дочь: Шубина Тамара Тимофеевна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Журавлева Мария Григорьевна

Смерть
29.10.1976
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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