Журавлева (Корниенко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Корниенко) Мария Григорьевна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

05.09.1906

Дата смерти

16.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906

Отец: Корниенко Григорий

Мать: Корниенко Ксения

Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1937

Дочь: Невзорова Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич

Бракосочетание
До 1937

Муж: Журавлев Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.12.1940

Сын: Журавлев Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1943

Дочь: Шубина Тамара Тимофеевна

Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич

Смерть
16.12.1992
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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