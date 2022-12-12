Журавлева (Корниенко) Мария Григорьевна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения05.09.1906
Дата смерти16.12.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906
Отец: Корниенко Григорий
Мать: Корниенко Ксения
Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1937
Дочь: Невзорова Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
29.12.1940
Сын: Журавлев Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.05.1943
Дочь: Шубина Тамара Тимофеевна
Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Журавлев Тимофей Игнатьевич
Смерть
16.12.1992
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край