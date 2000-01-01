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Журавлев Игнат

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
1893

Сын: Журавлев Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Грязный Ключ, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя.
Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Журавлев Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Российская империя
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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