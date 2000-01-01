Журавлев Игнат
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
1893
Сын: Журавлев Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Грязный Ключ, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя.
Рождение ребёнка
28.08.1903
Сын: Журавлев Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Российская империя
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно