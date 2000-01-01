Дюкарева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дюкарев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Дюкарев Василий Михайлович
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюкарев Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно