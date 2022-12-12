Дюкарев Василий Михайлович
Место рожденияСтарооскольский Уезд, Курская Губерния
Дата рождения1773
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Дюкарев Михаил Иванович
Мать: Дюкарева Анна Парфенова
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дюкарев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Дюкарева Анна
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкарева Анна
Смерть
1843
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)