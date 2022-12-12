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Дюкарев Василий Михайлович

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Место рождения

Старооскольский Уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Дюкарев Михаил Иванович

Мать: Дюкарева Анна Парфенова

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Дюкарев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Дюкарева Анна

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюкарев Исаев Васильевич

Мать ребёнка: Дюкарева Анна

Смерть
1843
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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