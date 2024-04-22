Виноградов Петр Галактионов
Место рождения
Дата рождения19.11.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1818 ст.
Отец: Силуянов Галактион
Мать: Иванова Аксинья
Бракосочетание
01.11.1838 ст.
Жена: Александрова Мария
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Петрова Анна
Рождение ребёнка
13.01.1844 ст.
Сын: Виноградов Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Александрова Мария
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Петрова Марфа
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Анна Петровна
Мать ребёнка: Александрова Мария
Смерть
Неизвестно