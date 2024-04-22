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Виноградов Петр Галактионов

Место рождения

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

19.11.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1818 ст.

Отец: Силуянов Галактион

Мать: Иванова Аксинья

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
01.11.1838 ст.

Жена: Александрова Мария

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Петрова Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1844 ст.

Сын: Виноградов Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Александрова Мария

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Петрова Марфа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Петров Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Анна Петровна

Мать ребёнка: Александрова Мария

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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