Александрова Мария
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
01.11.1838 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1844 ст.
Сын: Виноградов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Виноградов Петр Галактионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Анна Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Петр Галактионов
Смерть
Неизвестно