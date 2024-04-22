Александрова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрова Мария

Александрова Мария

Место рождения

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.11.1838 ст.

Муж: Виноградов Петр Галактионов

Рождение ребёнка
13.01.1844 ст.

Сын: Виноградов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Виноградов Петр Галактионов

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Марфа Петровна

Отец ребёнка: не указан

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Анна Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Петр Галактионов

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close