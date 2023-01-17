Алексеева (Алексеева) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Феодосия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1834

Муж: Алексеев Степан Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1837

Сын: Алексеев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1839

Сын: Алексеев Авдоким Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1841

Сын: Алексеев Федор Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1843

Сын: Алексеев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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