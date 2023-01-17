Алексеева (Алексеева) Феодосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1834
Рождение ребёнка
12.11.1837
Сын: Алексеев Филипп Степанович
Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1839
Сын: Алексеев Авдоким Степанович
Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1841
Сын: Алексеев Федор Степанович
Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1843
Сын: Алексеев Филипп Степанович
Отец ребёнка: Алексеев Степан Иванович
Смерть
Неизвестно