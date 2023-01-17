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Алексеев Степан Иванович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

16.02.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Иван Степанович

Мать: Серафима Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
по РС 1834 г.
Бракосочетание
21.01.1834

Жена: Алексеева Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
12.11.1837

Сын: Алексеев Филипп Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1839

Сын: Алексеев Авдоким Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1841

Сын: Алексеев Федор Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1843

Сын: Алексеев Филипп Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.02.1855
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Горячка
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