Алексеев Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смерти16.02.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1817
Отец: Иван Степанович
Мать: Серафима Григорьевна
по РС 1834 г.
Бракосочетание
21.01.1834
Рождение ребёнка
12.11.1837
Сын: Алексеев Филипп Степанович
Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.1839
Сын: Алексеев Авдоким Степанович
Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1841
Сын: Алексеев Федор Степанович
Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
05.10.1843
Сын: Алексеев Филипп Степанович
Мать ребёнка: Алексеева Феодосия Михайловна
Смерть
16.02.1855
Причина смерти: Горячка