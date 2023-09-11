Бижка Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бижка Иоанникий Лукьянович
Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно