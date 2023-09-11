Бижка Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБижка Агафья Ивановна

Бижка Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бижка Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Бижка Матвей Лукьянович

Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бижка Иоанникий Лукьянович

Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бижка Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Бижка Лукьян Георгиевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бижка Лукьян Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close