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Бижка Матвей Лукьянович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бижка Лукьян Георгиевич

Мать: Бижка Агафья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
26.10.1791 ст.

Жена: Бижка Ульяна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1795 ст.

Сын: Бижка Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Бижка Сила Матвеевич

Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1801 ст.

Сын: Бижка Тихон Матвеевич

Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1807 ст.

Дочь: Бижка Матрёна Матвеевна

Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бижка Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Бижка Марина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бижка Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Бижка Марина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Бижка Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Бижка Марина

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бижка Марина

Смерть
1830
Криски, Чернігівська область
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