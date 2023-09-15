Бижка Матвей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Бижка Лукьян Георгиевич
Мать: Бижка Агафья Ивановна
Бракосочетание
26.10.1791 ст.
Жена: Бижка Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.10.1795 ст.
Сын: Бижка Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бижка Сила Матвеевич
Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1801 ст.
Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.08.1807 ст.
Дочь: Бижка Матрёна Матвеевна
Мать ребёнка: Бижка Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бижка Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Бижка Марина
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Бижка Марина
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бижка Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Бижка Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бижка Марина
Смерть
1830