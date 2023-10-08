Бижка Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бижка Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Бижка Матвей Лукьянович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Бижка Матвей Лукьянович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бижка Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Бижка Матвей Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834