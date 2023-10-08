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Бижка Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бижка Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Бижка Матвей Лукьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бижка Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Бижка Матвей Лукьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Бижка Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Бижка Матвей Лукьянович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бижка Матвей Лукьянович

Смерть
После 1834
Криски, Чернігівська область
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