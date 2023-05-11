Голубков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Ефим

Место рождения

Зубцов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Яков Лаврентьевич

Мать: Феоктиста Мартыновна

Зубцов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Матвей

Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Федор

Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна

Зубцов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Феоктист

Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Борис

Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Никифор

Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Прасковья Леоновна

Смерть
Неизвестно