Голубков Ефим
Место рожденияЗубцов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубков Яков Лаврентьевич
Мать: Феоктиста Мартыновна
Зубцов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Матвей
Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Федор
Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна
Зубцов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Феоктист
Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Борис
Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Никифор
Мать ребёнка: Голубкова Прасковья Леоновна
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно