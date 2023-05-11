Голубков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Федор

Место рождения

Зубцов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Ефим

Мать: Голубкова Прасковья Леоновна

Зубцов
Рождение ребёнка
1890

Сын: Голубков Иван

Мать ребёнка: Голубкова Дарья

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Анастасия

Мать ребёнка: Голубкова Дарья

Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Марфа

Мать ребёнка: Голубкова Дарья

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Егор

Мать ребёнка: Голубкова Дарья

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Дарья

Смерть
Неизвестно
Зубцов