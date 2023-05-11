Голубков Федор
Место рожденияЗубцов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубков Ефим
Зубцов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Голубков Иван
Мать ребёнка: Голубкова Дарья
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Анастасия
Мать ребёнка: Голубкова Дарья
Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Марфа
Мать ребёнка: Голубкова Дарья
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Егор
Мать ребёнка: Голубкова Дарья
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубкова Дарья
Смерть
Неизвестно
Зубцов