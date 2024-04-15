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Белокур Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

15.07.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Белокур Иван Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
30.11.1853 ст.
Николаевка, Сумська область
Лазарь Федорович Свиридов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
15.07.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
17.07.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54Z?i=694&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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