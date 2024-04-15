Белокур Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти15.07.1885 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Белокур Иван Акимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталия Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марина Петровна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
30.11.1853 ст.
Николаевка, Сумська область
Лазарь Федорович Свиридов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белокур Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1885 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
17.07.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54Z?i=694&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище