(Белокур) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Белокур) Марина Петровна

(Белокур) Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Белокур Петр Иванович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.03.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Павлович Чичикало
Восприемник
16.08.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Павлович Чичикало
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close