Белокур Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Белокур Аким
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1816
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GQ-Z?i=420&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1839