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Белокур Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Белокур Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Белокур Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Белокур Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GQ-Z?i=420&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1839
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