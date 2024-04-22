Кукина (Мотягина) Соломония Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукина (Мотягина) Соломония Владимировна

Место рождения

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Владимир Михайлов

Мать: Татьяна Прохорова

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.11.1879 ст.

Муж: Кукин Николай Федорович

Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 224, стр 136)
Рождение ребёнка
22.01.1884 ст.

Дочь: Шкуренкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович

Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 257, стр 109). Рождена в деревне Александровка (ныне не существует, упразднена после 1921 года, близ деревни Ивановка)
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.

Дочь: Кукина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №294, стр. 117
Рождение ребёнка
03.02.1892 ст.

Сын: Кукин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1921, стр. 432
Рождение ребёнка
24.03.1894 ст.

Сын: Кукин Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1938, стр. 110
Рождение ребёнка
04.07.1897 ст.

Дочь: Кукина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1959, стр. 124
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Дочь: Кукина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1935
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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