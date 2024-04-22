Кукина (Мотягина) Соломония Владимировна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: Владимир Михайлов
Мать: Татьяна Прохорова
Бракосочетание
02.11.1879 ст.
Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 224, стр 136)
Рождение ребёнка
22.01.1884 ст.
Дочь: Шкуренкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович
Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 257, стр 109). Рождена в деревне Александровка (ныне не существует, упразднена после 1921 года, близ деревни Ивановка)
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.
Дочь: Кукина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №294, стр. 117
Рождение ребёнка
03.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1921, стр. 432
Рождение ребёнка
24.03.1894 ст.
Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1938, стр. 110
Рождение ребёнка
04.07.1897 ст.
Дочь: Кукина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1959, стр. 124
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Дочь: Кукина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кукин Николай Федорович
Смерть
1935