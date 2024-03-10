Кукин Николай Федорович
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.12.1859 ст.
Дата смерти26.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.12.1859 ст.
Отец: Федор Афанасьев
Мать: Екатерина Мартынова
Александровка
Деревня Александровка (Липняжна) Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №2053, стр. 1469 Деревня Александровка
Бракосочетание
02.11.1879 ст.
Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 224, стр 136)
Рождение ребёнка
22.01.1884 ст.
Дочь: Шкуренкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна
Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 257, стр 109). Рождена в деревне Александровка (ныне не существует, упразднена после 1921 года, близ деревни Ивановка)
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.
Дочь: Кукина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №294, стр. 117
Рождение ребёнка
03.02.1892 ст.
Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1921, стр. 432
Рождение ребёнка
24.03.1894 ст.
Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1938, стр. 110
Рождение ребёнка
04.07.1897 ст.
Дочь: Кукина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1959, стр. 124
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Дочь: Кукина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна
Смерть
26.05.1919
Ф. 2510 Оп. 1 Д. 37 Книга записи смерти в Михалевском волостном ЗАГС