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Кукин Николай Федорович

Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.12.1859 ст.

Дата смерти

26.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1859 ст.

Отец: Федор Афанасьев

Мать: Екатерина Мартынова

Александровка
Деревня Александровка (Липняжна) Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №2053, стр. 1469 Деревня Александровка
Бракосочетание
02.11.1879 ст.

Жена: Кукина Соломония Владимировна

Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 224, стр 136)
Рождение ребёнка
22.01.1884 ст.

Дочь: Шкуренкова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна

Александровка
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 257, стр 109). Рождена в деревне Александровка (ныне не существует, упразднена после 1921 года, близ деревни Ивановка)
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.

Дочь: Кукина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №294, стр. 117
Рождение ребёнка
03.02.1892 ст.

Сын: Кукин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1921, стр. 432
Рождение ребёнка
24.03.1894 ст.

Сын: Кукин Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1938, стр. 110
Рождение ребёнка
04.07.1897 ст.

Дочь: Кукина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1959, стр. 124
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Дочь: Кукина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кукина Соломония Владимировна

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.05.1919
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ф. 2510 Оп. 1 Д. 37 Книга записи смерти в Михалевском волостном ЗАГС
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