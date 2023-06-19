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Щербаков Федор Леонтьевич
Щербаков Федор Леонтьевич
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Место рождения
Угримово
, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Дата рождения
1784
Дата смерти
1802
Пол
Мужской
Отец
Щербаков Леонтий Петрович
1751 г.р.
Мать
Щербакова Евдокия Васильевна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Щербаков Леонтий Петрович
Мать:
Щербакова Евдокия Васильевна
Угримово
, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
1802
Угримово
, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
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