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Щербаков Федор Леонтьевич

Место рождения

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Щербаков Леонтий Петрович

Мать: Щербакова Евдокия Васильевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
1802
Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд