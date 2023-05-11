Щербаков Леонтий Петрович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Бракосочетание
10.07.1776 ст.
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Щербакова Акилина Леонтьевна
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Щербаков Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.01.1793 ст.
Сын: Щербаков Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822