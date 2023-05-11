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Щербаков Леонтий Петрович

Место рождения

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1751

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Щербаков Пётр Нефёдович

Мать: Щербакова Феодосья Савельевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
10.07.1776 ст.

Жена: Щербакова Евдокия Васильевна

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Щербакова Акилина Леонтьевна

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Щербаков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Щербаков Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1793 ст.

Сын: Щербаков Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Васильевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евдокия Васильевна

Смерть
1822
Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
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