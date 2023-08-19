Гридчин Яков Михайлов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти19.05.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Гридчин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гридчин Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Росихина Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Комова Елизавета Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гридчин Илья Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.05.1888
Причина смерти: натурально