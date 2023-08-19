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Гридчин Яков Михайлов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1803

Дата смерти

19.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гридчин Михаил

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гридчин Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гридчин Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гридчин Никифор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Росихина Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Комова Елизавета Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гридчин Илья Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
19.05.1888
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: натурально
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