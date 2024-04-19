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Михеев Гавриил Игнатьевич

Место рождения

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Михеев Игнатий Иосифович

Мать: Михеева Агафия Иаковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Михеев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михеев Мирон Гаврилович

Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Михеев Фома Гаврилович

Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Михеев Игнатий Гаврилович

Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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