Михеев Гавриил Игнатьевич
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михеев Игнатий Гаврилович
Мать ребёнка: Михеева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно