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Михеев Игнатий Гаврилович

Место рождения

починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Михеев Гавриил Игнатьевич

Мать: Михеева Ксения Ивановна

починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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