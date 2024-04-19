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Михеева Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Михеев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михеев Мирон Гаврилович

Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Михеев Фома Гаврилович

Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Михеев Игнатий Гаврилович

Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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