Михеева Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михеев Игнатий Гаврилович
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Игнатьевич
Смерть
Неизвестно