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Бычихин Константин Алексеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бычихин Алексей Иванович

Мать: Бычихина Елизавета Тарасовна

Бракосочетание
12.02.1867

Жена: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Бычихин Иван Константинович

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
24.07.1879

Сын: Бычихин Андрей Константинович

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
01.04.1881

Дочь: Проскуркина Мария Константиновна

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Бычихин Федор Константинович

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
24.02.1885

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Бычихин Кузьма Константинович

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
08.04.1888

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Рождение ребёнка
28.06.1889

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Бычихина Александра Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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