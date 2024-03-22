Бычихина (Белоусова) Александра Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихина (Белоусова) Александра Захаровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Белоусов Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Бычихин Иван Константинович

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
24.07.1879

Сын: Бычихин Андрей Константинович

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1881

Дочь: Проскуркина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Бычихин Федор Константинович

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
24.02.1885

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Бычихин Кузьма Константинович

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.1888

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
28.06.1889

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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