Бычихина (Белоусова) Александра Захаровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Белоусов Захар
Бракосочетание
12.02.1867
Рождение ребёнка
01.09.1875
Сын: Бычихин Иван Константинович
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1878
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
24.07.1879
Сын: Бычихин Андрей Константинович
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1881
Дочь: Проскуркина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1883
Сын: Бычихин Федор Константинович
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
24.02.1885
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1886
Сын: Бычихин Кузьма Константинович
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
08.04.1888
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1889
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Бычихин Константин Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно