Бычихина Елизавета Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бычихин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гальченко Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1865
Сын: Бычихин Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бычихин Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно