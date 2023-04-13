Бычихина Елизавета Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычихина Елизавета Тарасовна

Бычихина Елизавета Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бычихин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гальченко Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1865

Сын: Бычихин Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Бычихин Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычихин Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close