(Рублёва) Фёкла Агофоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рублёва) Фёкла Агофоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Рублёв Агафон Никитич

Мать: Рублёва Анастасия Дмитриевна

Смерть
1940
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