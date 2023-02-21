Рублёва Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рублёв Тихон Агафонович

Отец ребёнка: Рублёв Агафон Никитич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фёкла Агофоновна

Отец ребёнка: Рублёв Агафон Никитич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Рублёв Аверьян Агофонович

Отец ребёнка: Рублёв Агафон Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Агафон Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Агафон Никитич

Смерть
Неизвестно
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