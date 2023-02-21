Рублёв Агафон Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Агафон Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

29.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рублев Никита Антонович

Мать: Рублёва ?

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рублёв Тихон Агафонович

Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фёкла Агофоновна

Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Рублёв Аверьян Агофонович

Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Анастасия Дмитриевна

Смерть
29.10.1937
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