Рублёв Агафон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти29.10.1937
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Рублев Никита Антонович
Мать: Рублёва ?
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Фёкла Агофоновна
Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рублёв Аверьян Агофонович
Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублёва Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1937