Краев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690
Сын: Краев Яков
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1695
Сын: Краев Петр
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1706
Сын: Краев Гаврило
Мать ребёнка: Ирина
Рождение
1760
Отец: Краев Григорий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно
д. Богатыревская
д. Богатыревская