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Краев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690

Сын: Краев Яков

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1695

Сын: Краев Петр

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1706

Сын: Краев Гаврило

Мать ребёнка: Ирина

Рождение
1760

Отец: Краев Григорий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
д. Богатыревская
д. Богатыревская
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