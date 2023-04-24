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Краев Григорий

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Место рождения

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1643 г.р.
1652 г.р.
Около 1662 г.р.
1760 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краев Афанасий

Мать: ?

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1643

Сын: Краев Яков

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1652

Сын: Краев Савва

Мать ребёнка: ?

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Краев Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1760

Сын: Краев Петр

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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