Краев Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краев Афанасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1643
Сын: Краев Яков
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1652
Сын: Краев Савва
Мать ребёнка: ?
Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Краев Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1760
Сын: Краев Петр
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно