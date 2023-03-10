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Краев Гаврило

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Краев Петр

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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