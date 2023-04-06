Аболенской Степан Стафеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Аболенская Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907. Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829.
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Аболенский Яков Степанович
Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Аболенская Александра Степановна
Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907. Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829. Ревизская сказка о купцах города Крас... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Аболенская Анна Степановна
Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Аболенских Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна
Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829. Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1850 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2858. Ревизская сказка о купцах город... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1833 ст.
Сын: Аболенский Павел Степанович
Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна
Восприемники: Иван Стафеев Оболенский и мещанина Никиты Максимова Свешникова дочь девица Татьяна. // Метрическая книга Свято-Троицкого собора г. Красноуфимска 1833 г. // ГАПК Ф. 37 Оп. 3 Д. 173.
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Аболенских Ефим Степанович
Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна
Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1850 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2858. Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1858 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2878.
Бракосочетание
Неизвестно
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Смерть
Неизвестно