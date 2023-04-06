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Аболенской Степан Стафеевич

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Аболенской Стафей Кузьмич

Мать: Аболенская Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Аболенская Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907. Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829.
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Аболенский Яков Степанович

Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Аболенская Александра Степановна

Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907. Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829. Ревизская сказка о купцах города Крас... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Аболенская Анна Степановна

Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Аболенских Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829. Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1850 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2858. Ревизская сказка о купцах город... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1833 ст.

Сын: Аболенский Павел Степанович

Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Восприемники: Иван Стафеев Оболенский и мещанина Никиты Максимова Свешникова дочь девица Татьяна. // Метрическая книга Свято-Троицкого собора г. Красноуфимска 1833 г. // ГАПК Ф. 37 Оп. 3 Д. 173.
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Аболенских Ефим Степанович

Мать ребёнка: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1850 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2858. Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1858 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2878.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аболенская Агафья Максимовна

Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Смерть
Неизвестно
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