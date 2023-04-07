Аболенской Стафей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смертиОколо 1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Аболенской Козма
Мать: не указана
Дочь: Аболенская Устинья Стафеевна
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна
Сын: Аболенской Степан Стафеевич
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна
Сын: Аболенской Игнатий Стафеевич
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна
Сын: Аболенской Никифор Стафеевич
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна
Сын: Аболенской Тимофей Стафеевич
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна
Сын: Аболенской Андрей Стафеевич
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна
Сын: Аболенской Иван Стафеевич
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна
Дочь: Аболенская Параскева Стафеевна
Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна