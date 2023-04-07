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Аболенской Стафей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

Около 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: Аболенской Козма

Мать: не указана

Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Работа или профессия
С 1778 по 1849
"Пропитание имеет от чеботарного ремесла и от прочих разных работ". Сапожников в старину называли чеботарями. Обычно это ремесло передавалось из поколения в поколение и кормило всю семью.
Место жительства
С 1786 по 1849
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
02.10.1791 ст.

Дочь: Аболенская Устинья Стафеевна

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Ильинская церковь, Пермское наместничество, Осинский округ, острожок Ординский // ГАПК Ф. 37 Оп. 3 Д. 177
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Аболенской Степан Стафеевич

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Аболенской Игнатий Стафеевич

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Аболенской Никифор Стафеевич

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Ревизская сказка о купцах и мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп. 1 Д. 2829
Работа или профессия
1806
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
В 3-х летнем заседании в градской Думе гласный.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Аболенской Тимофей Стафеевич

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Аболенской Андрей Стафеевич

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Аболенской Иван Стафеевич

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Аболенская Параскева Стафеевна

Мать ребёнка: Аболенская (Орлова) Ефимия Александровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Работа или профессия
1819
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бутошник
Работа или профессия
1827
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Полицейский разклейщик
Смерть
Около 1849
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1850 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2858

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