Аболенская Александра Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1824 ст.
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907. Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829. Ревизская сказка о купцах города Крас... Показать все
Смерть
Неизвестно