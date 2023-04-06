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Аболенская Александра Степановна

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Аболенской Степан Стафеевич

Мать: Аболенская Агафья Максимовна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907. Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829. Ревизская сказка о купцах города Крас... Показать все
Смерть
Неизвестно
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