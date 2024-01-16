Чуркин Виктор Константинович
Место рожденияРСФСР СССР
Дата рождения30.10.1945
Дата смерти04.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1945
Отец: Чуркин Константин Кириллович
Мать: Василиса Тимофеевна
РСФСР СССР
Рождение ребёнка
10.02.1975
Дочь: Дуркина Яна Викторовна
Мать ребёнка: Чуркина Любовь Анатольевна
Ухта, Республика Коми СССР
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Чуркина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Чуркина Любовь Анатольевна
Ухта, Республика Коми СССР
Рождение ребёнка
07.06.1983
Сын: Чуркин Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Чуркина Любовь Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.02.1989
Ухта, Республика Коми СССР