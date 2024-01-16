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Чуркин Виктор Константинович

Место рождения

РСФСР СССР

Дата рождения

30.10.1945

Дата смерти

04.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1945

Отец: Чуркин Константин Кириллович

Мать: Василиса Тимофеевна

РСФСР СССР
Рождение ребёнка
10.02.1975

Дочь: Дуркина Яна Викторовна

Мать ребёнка: Чуркина Любовь Анатольевна

Ухта, Республика Коми СССР
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Чуркина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Чуркина Любовь Анатольевна

Ухта, Республика Коми СССР
Рождение ребёнка
07.06.1983

Сын: Чуркин Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Чуркина Любовь Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.02.1989
Ухта, Республика Коми СССР
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