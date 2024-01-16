Чуркина (Вердысева) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Вердысева) Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1963

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1963

Отец: Вердысев Анатолий Алексеевич

Мать: Вердысева (Жуплева) Алимпиада Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1975

Дочь: Дуркина (Чуркина) Яна Викторовна

Отец ребёнка: Чуркин Виктор Константинович

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Чуркина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Чуркин Виктор Константинович

Рождение ребёнка
07.06.1983

Сын: Чуркин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Чуркин Виктор Константинович

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