Чуркина (Вердысева) Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1963
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1975
Дочь: Дуркина (Чуркина) Яна Викторовна
Отец ребёнка: Чуркин Виктор Константинович
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Чуркина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Чуркин Виктор Константинович
Рождение ребёнка
07.06.1983
Сын: Чуркин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Чуркин Виктор Константинович