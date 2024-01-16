(Чупрова) Василиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1904
Дата смерти01.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Чупров Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Носов Григорий
Дочь: Жиганова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Носов Григорий
Дочь: Юрьева Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Сын: Чуркин Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Дочь: Поздеева Федосья Константиновна
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Дочь: Бочкина Галина Константиновна
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Сын: Чуркин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Сын: Чуркин Сергей Константинович
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Дочь: Федосеева Кристина Константиновна
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Сын: Чуркин Виктор Константинович
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Дочь: Чуркина Парасковья Константиновна
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Дочь: Чуркина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович