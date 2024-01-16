(Чупрова) Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чупрова) Василиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1904

Дата смерти

01.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1904

Отец: Чупров Тимофей Перфилович

Мать: Чупрова Федосия Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Чупров Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Носов Григорий

Рождение ребёнка
01.08.1927

Дочь: Жиганова Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Носов Григорий

Рождение ребёнка
07.05.1932

Дочь: Юрьева Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Republik Komi Russian Federation
Рождение ребёнка
29.07.1933

Сын: Чуркин Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
10.04.1935

Дочь: Поздеева Федосья Константиновна

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
30.01.1937

Дочь: Бочкина Галина Константиновна

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
07.11.1938

Сын: Чуркин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
01.12.1939

Сын: Чуркин Сергей Константинович

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
09.08.1941

Дочь: Федосеева Кристина Константиновна

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
30.10.1945

Сын: Чуркин Виктор Константинович

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

РСФСР СССР
Рождение ребёнка
30.10.1945

Дочь: Чуркина Парасковья Константиновна

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.12.1977
Ухта, Республика Коми СССР
Похороны
Неизвестно
Ухта, Республика Коми СССР
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