Федосеева (Чуркина) Кристина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1941
Дата смертиПосле 1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941
Отец: Чуркин Константин Кириллович
Мать: Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.07.1961
Сын: Федосеев Андрей Борисович
Отец ребёнка: Федосеев Борис
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Федосеева Нелли Борисовна
Отец ребёнка: Федосеев Борис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1972