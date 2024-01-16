Федосеева (Чуркина) Кристина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеева (Чуркина) Кристина Константиновна

Федосеева (Чуркина) Кристина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1941

Дата смерти

После 1972

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941

Отец: Чуркин Константин Кириллович

Мать: Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.07.1961

Сын: Федосеев Андрей Борисович

Отец ребёнка: Федосеев Борис

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Федосеева Нелли Борисовна

Отец ребёнка: Федосеев Борис

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close