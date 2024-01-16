Жиганова (Чупрова) Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1927
Дата смертиПосле 2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927
Отец: Носов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Сын
Отец ребёнка: Смирнов Сын Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1953
Дочь: Жиганова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Жиганов Василий
Рождение ребёнка
06.10.1954
Дочь: Жиганова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Жиганов Василий
Рождение ребёнка
До 1981
Сын: Смирнов Алексей
Отец ребёнка: Смирнов Сын Григорьевич
Смерть
После 2010