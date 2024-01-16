Жиганова (Чупрова) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганова (Чупрова) Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1927

Дата смерти

После 2010

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927

Отец: Носов Григорий

Мать: (Чупрова) Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сын

Отец ребёнка: Смирнов Сын Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1953

Дочь: Жиганова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Жиганов Василий

Рождение ребёнка
06.10.1954

Дочь: Жиганова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Жиганов Василий

Рождение ребёнка
До 1981

Сын: Смирнов Алексей

Отец ребёнка: Смирнов Сын Григорьевич

Смерть
После 2010

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