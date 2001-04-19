Кузнецова (Платонова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Платонова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1961

Отец: Платонов Николай Степанович

Мать: Надежда Дмитриевна

Россия
Бракосочетание
06.03.1982

Муж: Кузнецов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
12.01.1983

Дочь: Логинова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Александрович

Россия
Рождение ребёнка
17.12.1987

Сын: Кузнецов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Александрович

Россия
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