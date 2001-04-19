Кузнецова (Платонова) Ольга Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1961
Отец: Платонов Николай Степанович
Мать: Надежда Дмитриевна
Россия
Бракосочетание
06.03.1982
Рождение ребёнка
12.01.1983
Дочь: Логинова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Александрович
Россия
Рождение ребёнка
17.12.1987
Сын: Кузнецов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Александрович
Россия