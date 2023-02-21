Логинова (Кузнецова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Кузнецова) Юлия Владимировна

Логинова (Кузнецова) Юлия Владимировна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.01.1983

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1983

Отец: Кузнецов Владимир Александрович

Мать: Кузнецова Ольга Николаевна

Россия
Бракосочетание
11.08.2007

Муж: Логинов Василий Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
01.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Василий Николаевич

Россия
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Высшее экономическое
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close