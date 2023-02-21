Логинова (Кузнецова) Юлия Владимировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1983
Россия
Бракосочетание
11.08.2007
Россия
Рождение ребёнка
01.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Василий Николаевич
Россия
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Высшее экономическое