Платонов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Николай Степанович

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Место рождения

Асламасы Ядринский р-н Чебоксарская обл. Чувашская АССР

Дата рождения

18.12.1912

Дата смерти

19.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912

Отец: Платонов Степан Платонович

Мать: Платонова Вера Семёновна

Асламасы Ядринский р-н Чебоксарская обл. Чувашская АССР
Рождение ребёнка
06.12.1957

Дочь: Пшеничнова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

ст.Майна Чердаклинский р-н Ульян.обл
Рождение ребёнка
13.07.1961

Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Россия
Смерть
19.04.2001
г. Ульяновск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище в п.Октябрьский (УЧХОЗ)
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