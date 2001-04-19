Платонов Николай Степанович
Место рожденияАсламасы Ядринский р-н Чебоксарская обл. Чувашская АССР
Дата рождения18.12.1912
Дата смерти19.04.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912
Асламасы Ядринский р-н Чебоксарская обл. Чувашская АССР
Рождение ребёнка
06.12.1957
Дочь: Пшеничнова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
ст.Майна Чердаклинский р-н Ульян.обл
Рождение ребёнка
13.07.1961
Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Россия
Смерть
19.04.2001
г. Ульяновск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище в п.Октябрьский (УЧХОЗ)