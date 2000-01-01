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Яшной Митрофан Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Яшной Максим Афанасьевич

Мать: Яшная Василиса Марковна

Бракосочетание
28.05.1813

Жена: Яшная Матрёна Марковна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марина Митрофановна

Мать ребёнка: Яшная Матрёна Марковна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Яшков Максим Митрофанович

Мать ребёнка: Яшная Матрёна Марковна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Яшков Афиноген Митрофанович

Мать ребёнка: Яшная Матрёна Марковна

Смерть
После 1860
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