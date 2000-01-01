Яшной Митрофан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Яшной Максим Афанасьевич
Мать: Яшная Василиса Марковна
Бракосочетание
28.05.1813
Жена: Яшная Матрёна Марковна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марина Митрофановна
Мать ребёнка: Яшная Матрёна Марковна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Яшков Максим Митрофанович
Мать ребёнка: Яшная Матрёна Марковна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яшков Афиноген Митрофанович
Мать ребёнка: Яшная Матрёна Марковна
Смерть
После 1860